Низка держав Євросоюзу хочуть закрити Шенгенську зону для росіян, які воювали проти України

Громадяни РФ, які брали участь в агресії, не можуть вільно подорожувати Шенгеном, вважає глава МВС Естонії

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Країни Балтії, Північної Європи та Польща виступили з ініціативою закрити Шенгенську зону для росіян, які воювали проти України. Про це повідомив естонський мовник ERR.

У четвер, 19 червня, міністри внутрішньої безпеки країн Балтії, Північної Європи та Польщі провели зустріч в Таллінні. У спільній заяві вони підтвердили плани про блокування в'їзду до Шенгенської зони громадян Росії, які брали участь в агресії проти України.

У зустрічі високого рівня також взяли участь єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер і представник прикордонного агентства Frontex.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що є сотні тисяч громадян РФ, які воювали проти України, "і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгеном".

"Ми не дамо їм дозволів на проживання, ми не дамо їм віз, тому що вся ця група, яка там вбивала та руйнувала, становить дуже значну загрозу безпеці для всіх нас", – сказав міністр.

Заборона на в’їзд до Шенгену для тих, хто брав участь в агресії, має залишатися чинною навіть після закінчення активних бойових дій, вважають міністри.

Ще у вересні 2022 року Латвія, Литва та Естонія домовилися про суттєве обмеження в'їзду за шенгенськими візами для громадян Росії.

У травні 2025 року Латвія закликала країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії з міркувань безпеки.