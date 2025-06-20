Ряд стран Евросоюза хочет закрыть Шенгенскую зону для россиян, воевавших против Украины

Граждане РФ, принимавшие участие в агрессии, не могут свободно путешествовать по Шенгену, считает глава МВД Эстонии

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Страны Балтии, Северной Европы и Польша выступили с инициативой закрыть Шенгенскую зону для россиян, воевавших против Украины. Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.

В четверг, 19 июня, министры внутренней безопасности стран Балтии, Северной Европы и Польши провели встречу в Таллинне. В совместном заявлении они подтвердили планы о блокировании въезда в Шенгенскую зону граждан России, принимавших участие в агрессии против Украины.

Во встрече высокого уровня также приняли участие еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничного агентства Frontex.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что есть сотни тысяч граждан РФ, воевавших против Украины, "и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгену".

"Мы не дадим им разрешений на проживание, мы не дадим им визы, потому что вся эта группа, которая там убивала и разрушала, представляет очень значительную угрозу безопасности для всех нас", – сказал министр.

Запрет на въезд в Шенген для участвовавших в агрессии должен оставаться в силе даже после окончания активных боевых действий, считают министры.

Еще в сентябре 2022 года Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном ограничении въезда по шенгенским визам для граждан России.

В мае 2025 года Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России по соображениям безопасности.