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Страны Балтии договорились ограничить въезд россиян по шенгенским визам

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 12:21
Страны Балтии договорились ограничить въезд россиян по шенгенским визам - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото - EPA)

Латвия, Литва и Эстония договорились о существенном ограничении въезда по шенгенским визам для граждан России. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Ринкевичс написал, что страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) в части пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации по шенгенским визам.

Глава МИД отметил, что конкретные решения по изменению режима пересечения границы россиянами будут приниматься национальными правительствами в соответствии с принятыми в каждой стране процедурами и вступят в силу одновременно.

  • Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.
  • 2 августа в Сейме Польши заявили, что рассмотрят проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам уже в середине сентября. 
  • 5 сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС. 

Читайте также: Решение ЕС относительно виз для россиян касается не только отмены упрощенной выдачи – Кулеба

Сергій Бережний
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