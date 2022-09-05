Наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС – Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС. Об этом он сообщил, выступая на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики ЕС в понедельник.

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Он сказал, что слышал от участников конференции о том, что ЕС не должен выдавать визы гражданам России вообще, но "это не то, о чем договорились министры".

Главы МИД Европейского Союза договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с 2007 года. И хотя полного запрета на выдачу туристических виз россиянам не будет, Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

"То, что у меня есть виза, не значит, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может так случиться, что человека не пропустят даже с визой. Например, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы", — сказал Боррель.

Он добавил, что отмены всех шенгенских виз, выданных россиянам, не будет.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.

2 августа в Сейме Польши заявили , что рассмотрят проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам уже в середине сентября.

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Андрій Водяний

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