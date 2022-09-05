UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 12:41
Наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что наличие визы не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС. Об этом он сообщил, выступая на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики ЕС в понедельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сказал, что слышал от участников конференции о том, что ЕС не должен выдавать визы гражданам России вообще, но "это не то, о чем договорились министры".

Главы МИД Европейского Союза договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с 2007 года. И хотя полного запрета на выдачу туристических виз россиянам не будет, Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

"То, что у меня есть виза, не значит, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может так случиться, что человека не пропустят даже с визой. Например, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы", — сказал Боррель.

Он добавил, что отмены всех шенгенских виз, выданных россиянам, не будет.

  • Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом этого не сделает.
  • 2 августа в Сейме Польши заявили , что рассмотрят проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам уже в середине сентября.

Читайте также: Решение ЕС относительно виз для россиян касается не только отмены упрощенной выдачи – Кулеба

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз визы Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 