ЕС опроверг данные о "миллионах" действующих шенгенских виз у граждан России

В Европейской комиссии опровергли утверждения о 12 млн действующих шенгенских виз у граждан России, заявив, что их меньше миллиона. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает издание Politico.

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По ее словам, сейчас количество уже выданных шенгенских виз россиянам составляет меньше миллиона.

"По состоянию на 1 сентября количество действующих виз у граждан России составляет 963 189", — цитирует издание Анитту Хиппер.

Ранее, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что около 12 миллионов граждан России в настоящее время имеют действующие шенгенские визы и могут посещать страны ЕС.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого.

2 августа в Сейме Польши заявили, что рассмотрят проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам уже в середине сентября.

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Наталія Фреїк

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