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ЕС опроверг данные о "миллионах" действующих шенгенских виз у граждан России

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 09:21
ЕС опроверг данные о
Шенгенская виза ( Иллюстративное фото: depositphotos)

В Европейской комиссии опровергли утверждения о 12 млн действующих шенгенских виз у граждан России, заявив, что их меньше миллиона. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, передает издание Politico.

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По ее словам, сейчас количество  уже выданных шенгенских виз россиянам составляет меньше миллиона. 

"По состоянию на 1 сентября количество действующих виз у граждан России составляет 963 189", — цитирует издание Анитту Хиппер.

Ранее, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что около 12 миллионов граждан России в настоящее время имеют действующие шенгенские визы и могут посещать страны ЕС.

  • 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
  • Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого. 
  • 2 августа в Сейме Польши заявили, что рассмотрят проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам уже в середине сентября. 

Читайте также: Решение ЕС по визам для россиян касается не только отмены упрощенной выдачи – Кулеба

Наталія Фреїк
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шенгенская виза визы россиянам еврокомиссия
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