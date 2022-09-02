Сейм Польши рассмотрит проект резолюции о прекращении выдачи виз россиянам – PAP

Депутаты польского Сейма от правящей партии Право и справедливость заявили, что их проект резолюции о прекращении выдачи виз гражданам России может быть рассмотрен в парламенте уже в середине сентября. Об этом сообщает PAP.

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Депутаты Сейма Кацпер Плажиньски и Петр Полак сегодня заявили на брифинге, что Сейм намерен поддержать усилия правительства Польши по прекращению выдачи виз россиянам. В связи с этим они выносят на голосование парламента резолюцию о поддержке усилий как Польши, так и других стран ЕС, которые решили существенно ограничить или полностью прекратить выдачу туристических виз для граждан страны-агрессора.

"Не должно быть так, чтобы россияне свободно приезжали в европейские страны развлекаться", – сказал Плажиньски.

Он сообщил, что голосование по резолюции в Сенате может состояться уже в середине сентября.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если Евросоюз в целом не сделает этого.

Сергій Бережний

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