Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России

Байба Браже (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Латвия призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России из соображений безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел страны Байба Браже в сети Х.

"Латвия призывает страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России, ссылаясь на проблемы безопасности", – написала она.

Браже подчеркнула, что количество виз, выданных странами ЕС россиянам, увеличилось на четверть.

"Количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов в 2024 году, увеличилось на 25% по сравнению с показателями 2023 года", – говорится в сообщении главы МИД.

Как отмечает портал SchengenVisaInfo, на который сослалась Браже, за прошлый год россияне получили более 550 000 шенгенских виз. Из них 90% выданы в туристических целях.

Италия выдала гражданам РФ наибольшее количество шенгенских виз, составивших около 30% всех визовых заявок.

Латвия вместе с Польшей, Эстонией, Литвой и Чехией входит в страны – члены ЕС, которые больше не выдают шенгенские визы россиянам в туристических целях.