Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России
Латвия призвала страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России из соображений безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел страны Байба Браже в сети Х.
"Латвия призывает страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России, ссылаясь на проблемы безопасности", – написала она.
Браже подчеркнула, что количество виз, выданных странами ЕС россиянам, увеличилось на четверть.
"Количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов в 2024 году, увеличилось на 25% по сравнению с показателями 2023 года", – говорится в сообщении главы МИД.
Как отмечает портал SchengenVisaInfo, на который сослалась Браже, за прошлый год россияне получили более 550 000 шенгенских виз. Из них 90% выданы в туристических целях.
Италия выдала гражданам РФ наибольшее количество шенгенских виз, составивших около 30% всех визовых заявок.
Латвия вместе с Польшей, Эстонией, Литвой и Чехией входит в страны – члены ЕС, которые больше не выдают шенгенские визы россиянам в туристических целях.
- 22 апреля стало известно, что Латвия рассматривает возможность сделать призыв женщин в Службу государственной обороны обязательным, а также снизить требования к состоянию здоровья призывников в связи с необходимостью усилить обороноспособность страны из-за российской агрессии.
- 24 апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс одобрил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающий использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.