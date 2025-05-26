Латвія закликала країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії
Латвія закликала країни Євросоюзу припинити видавання віз громадянам Росії з міркувань безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Байба Браже у мережі Х.
"Латвія закликає країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії, посилаючись на проблеми безпеки", – написала вона.
Браже наголосила, що кількість віз, виданих країнами ЕС росіянам, збільшилася на чверть.
"Кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, збільшилася на 25%, порівнюючи з показниками 2023 року", – йдеться у повідомленні глави МЗС.
Як зазначає портал SchengenVisaInfo, на який послалася Браже, за минулий рік росіяни отримали понад 550 000 шенгенських віз. З них 90% видані із туристичною метою.
Італія видала громадянам РФ найбільшу кількість шенгенських віз, які склали близько 30% усіх візових заявок.
Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією входить до країн – членів ЄС, які більше не видають шенгенські візи росіянам з туристичною метою.
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