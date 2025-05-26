Латвія закликала країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії

На думку МЗС країни, обмеження необхідне з міркувань безпеки

Байба Браже (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Латвія закликала країни Євросоюзу припинити видавання віз громадянам Росії з міркувань безпеки. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Байба Браже у мережі Х.

"Латвія закликає країни ЄС припинити видавання віз громадянам Росії, посилаючись на проблеми безпеки", – написала вона.

Браже наголосила, що кількість віз, виданих країнами ЕС росіянам, збільшилася на чверть.

"Кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, збільшилася на 25%, порівнюючи з показниками 2023 року", – йдеться у повідомленні глави МЗС.

Як зазначає портал SchengenVisaInfo, на який послалася Браже, за минулий рік росіяни отримали понад 550 000 шенгенських віз. З них 90% видані із туристичною метою.

Італія видала громадянам РФ найбільшу кількість шенгенських віз, які склали близько 30% усіх візових заявок.

Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією входить до країн – членів ЄС, які більше не видають шенгенські візи росіянам з туристичною метою.