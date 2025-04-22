В Латвії призов жінок на службу може стати обов'язковим

Ілюстративне фото: МО Латвії

Латвія розглядає можливість зробити призов жінок до Служби державної оборони (СДО) обов'язковим, а також зменшити вимоги до стану здоров'я призовників. Про це заявив командувач Національними збройними силами Каспарс Пуданс, повідомляє Delfi.

За його словами, за планом СДО потрібно щороку навчати 4000 солдатів. Щоб забезпечити необхідну кількість людей, розглядається можливість зменшити вимоги до стану здоров'я призовників за деякими спеціальностями.

Окрім того, вивчається питання залучення жінок.

"У якийсь момент нам, можливо, доведеться повернутися і до ґендерного питання – участі жінок в обов'язковому призову", – сказав Пуданс.

Як повідомляє видання, закон про СДО передбачає, що громадяни Латвії чоловічої статі зобов'язані пройти службу протягом року після досягнення 18 років або, якщо вони продовжують навчання в школі, протягом року після закінчення навчального закладу, але не пізніше ніж до 24 років.

Водночас чоловіки та жінки віком від 18 до 27 років можуть служити у СДО на добровільній основі.

Після закінчення строкової служби чоловіки й жінки отримують статус військовослужбовців запасу і зобов’язані періодично проходити короткострокові збори, щоб підтримувати свої навички та знання.

Латвія повернулася до обов'язкового призову з 1 січня 2024 року через російську агресію.