У Латвії поліції дозволили збивати безпілотники: за яких умов

Ударний дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У четвер, 27 березня, Сейм Латвії ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію, згідно з якими правоохоронцям дозволили приземляти та збивати дрони. Про це повідомив латвійський мовник LSM.

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Зміни також передбачають надання права поліціянтам в окремих випадках застосовувати вибухівку. Закон набирає чинності з моменту ухвалення.

Депутати підтримали поправки без обговорення. "За" проголосували 76 парламентарів, "проти" – шість.

Зміни до закону передбачають, що відтепер поліція матиме право застосовувати спеціальні засоби для збивання дистанційно керованого пристрою в повітрі, на воді або на землі. Це дозволено робити, якщо апарат загрожує громадській безпеці, життю чи здоров’ю людей, безпеці охоронюваних об’єктів чи критичної інфраструктури.

Дозвіл на збиття діятиме, якщо пристрій використовується незаконно або якщо є підозра в можливому кримінальному злочині.

Зміни до закону також дозволять спецпризначенцям поліції реагувати, якщо є підозра, що дрон використовується в злочинних цілях. До цього часу приземляти або збивати безпілотники могли тільки прикордонники або військові в разі можливої загрози.

Водночас поліція мала технічні можливості ідентифікувати БпЛА, маршрут польоту, висоту й місцеперебування пілота, але не було легітимної можливості їх перехопити, знищити чи примусово посадити, навіть якщо це загрожувало громадській безпеці й об’єктам критичної інфраструктури.