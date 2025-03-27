В Латвии полиции разрешили сбивать беспилотники: при каких условиях

Ударный дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В четверг, 27 марта, Сейм Латвии принял в третьем чтении поправки в закон о полиции, согласно которым правоохранителям разрешили приземлять и сбивать дроны. Об этом сообщил латвийский вещатель LSM.

Изменения также предполагают предоставление права полицейским в отдельных случаях применять взрывчатку. Закон вступает в силу с момента его принятия.

Депутаты поддержали поправки без обсуждения. "За" проголосовали 76 парламентариев, "против" – шесть.

Изменения к закону предполагают, что теперь полиция получит право применять специальные средства для сбивания дистанционно управляемого устройства в воздухе, на воде или на земле. Это можно делать, если аппарат угрожает общественной безопасности, жизни или здоровью людей, безопасности охраняемых объектов или критической инфраструктуры.

Разрешение на сбивание будет действовать, если устройство используется незаконно или есть подозрение на уголовное преступление.

Изменения в закон также позволят спецназовцам полиции реагировать, если есть подозрение, что дрон используется в преступных целях. До этого времени приземлять или сбивать беспилотники могли только пограничники или военные в случае возможной угрозы.

В то же время у полиции были технические возможности идентифицировать БпЛА, маршрут полета, высоту и местонахождение пилота, но не было легитимной возможности их перехватить, уничтожить или принудительно посадить, даже если это угрожало общественной безопасности и объектам критической инфраструктуры.