Командувач армії Латвії: Тотальний напад Росії на країни Балтії зараз повністю виключений

Леонід Калніньш (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Тотальний напад Росії на країни Балтії наразі повністю виключений, вважає командувач Національних збройних сил Латвії Леонід Калніньш, який залишить цю посаду в січні. Його слова наводить мовник Delfi.

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Калніньш зазначив, що Росія залучена в конфлікт і зазнає "досить великих" втрат в Україні, проте РФ все ще має можливості для проведення диверсій або дуже локальних операцій.

"Якщо розглядати набагато масштабніше, наприклад, тотальний напад на всю країну, Латвію, держави Балтії, то, звичайно, це повністю виключено", – наголосив він.

Командувач Національних збройних сил Латвії зазначив, що навіть за умови невеликої локальної агресії проти будь-якого населеного пункту в країнах Балтії негайно буде реакція з боку союзників по НАТО відповідно до п’ятої статті Північноатлантичного договору.

"З повною впевненістю можу сказати, що п’ята стаття працює, і ніхто її не скасовував", – додав він.

Продовжуючи говорити про можливі дії Росії, Калніньш зазначив, що російська політика орієнтована на комплексний підхід у гібридних атаках, що означає диверсії як у фізичному сенсі, так і в кіберпросторі, а також спроби вплинути на суспільство, викликаючи невдоволення, наприклад, щодо економічної ситуації.

ДОВІДКА. Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що у разі, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, кожен член Альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу. Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що у разі, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, кожен член Альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу.

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