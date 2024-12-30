Командующий армией Латвии: Тотальное нападение России на страны Балтии сейчас исключено

Леонид Калниньш (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Тотальное нападение России на страны Балтии полностью исключено, считает командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, который покинет этот пост в январе. Его слова приводит вещатель Delfi.

Калниньш отметил, что Россия вовлечена в конфликт и несет "достаточно большие" потери в Украине, однако РФ все еще имеет возможности для проведения диверсий или очень локальных операций.

"Если рассматривать гораздо более масштабно, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, государства Балтии, то, конечно, это полностью исключено", — подчеркнул он.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии отметил, что даже при небольшой локальной агрессии против любого населенного пункта в странах Балтии немедленно произойдет реакция со стороны союзников по НАТО в соответствии со статьей пять Североатлантического договора.

"С полной уверенностью могу сказать, что пятая статья работает, и никто ее не отменял", – добавил он.

Продолжая говорить о возможных действиях России, Калниньш отметил, что российская политика ориентирована на комплексный подход в гибридных атаках, что означает диверсии как в физическом смысле, так и в киберпространстве, а также попытки повлиять на общество, вызывая недовольство, например, экономической ситуации.

СПРАВКА. Статья пять Североатлантического договора предусматривает, что в случае, если союзник по НАТО подвергнется вооруженному нападению, каждый член Альянса сочтет этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и предпримет действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь союзнику. Статья пять Североатлантического договора предусматривает, что в случае, если союзник по НАТО подвергнется вооруженному нападению, каждый член Альянса сочтет этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и предпримет действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь союзнику.

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