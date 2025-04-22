В Латвии призыв женщин на службу может стать обязательным

Иллюстративное фото: МО Латвии

Латвия рассматривает возможность сделать призыв женщин в Службу государственной обороны (СДО) обязательным, а также снизить требования к состоянию здоровья призывников. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс, сообщает Delfi.

По его словам, по плану СДО нужно ежегодно обучать 4000 солдат. Чтобы обеспечить необходимое количество людей, рассматривается возможность снизить требования к состоянию здоровья призывников по некоторым специальностям.

Кроме того, изучается вопрос привлечения женщин.

"В какой-то момент нам, возможно, придется вернуться и к гендерному вопросу – участию женщин в обязательном призыве", – сказал Пуданс.

Как сообщает издание, закон о СДО предусматривает, что граждане Латвии мужского пола обязаны пройти службу в течение года после достижения 18 лет или, если они продолжают обучение в школе, в течение года после окончания учебного заведения, но не позднее 24 лет.

В то же время мужчины и женщины от 18 до 27 лет могут служить в СДО на добровольной основе.

После окончания срочной службы мужчины и женщины получают статус военнослужащих запаса и обязаны периодически проходить краткосрочное собрание, чтобы поддерживать свои навыки и знания.

Латвия вернулась к обязательному призыву с 1 января 2024 года из-за российской агрессии.