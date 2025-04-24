Президент Латвії схвалив закон про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін

Едгарс Рінкевичс (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у четвер, 24 квітня, схвалив закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін. Про це повідомив мовник Delfi.

Президент Латвії в офіційному виданні Latvijas Vēstnesis проголосив закон про вихід країни з Оттавської конвенції.

У додатку до закону зазначається, що за 20 років з моменту приєднання Латвії до конвенції суттєво змінилася регіональна безпекова ситуація, а Росія, розпочавши війну проти України, явно продемонструвала, що не поважає територіальні кордони суверенних держав і міжнародне право, зокрема принципи, викладені у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

"Враховуючи динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій та мати можливість застосовувати різні системи озброєння та рішення для зміцнення стримування та забезпечення захисту держави та її населення", – йдеться у документі.

Автори ініціативи вважають, що некеровані протипіхотні міни у поєднанні з іншими мінами та системами озброєння посилюють обороноздатність, яку неможливо замінити альтернативними рішеннями.

Водночас у пояснювальній записці зазначається, що Латвія, як і раніше, зобов'язується звести до мінімуму вплив військових операцій на цивільне населення і продовжуватиме дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Сейм 16 квітня в остаточному читанні ухвалив закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін. Ініціативу підтримали 66 депутатів, 14 – висловилися "проти".

ДОВІДКА. Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передання протипіхотних мін та про їхнє знищення – міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 року і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня. Конвенція набрала чинності 1 березня 1999 року. Станом на 2022 рік 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них – Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році. Такі держави, як США, Китай і Росія не приєдналися до договору.

18 березня 2025 року міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року.

19 березня у Міноборони Польщі заявили, що Варшава має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".