Фінляндія планує вийти з договору про протипіхотні міни

Фінляндія збільшить витрати на оборону щонайменше до 3% ВВП до 2029 року, заявив Петтері Орпо

Петтері Орпо (Фото: Ali Haider/EPA)

Фінляндія, яка є членом НАТО, планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшить загальні витрати на оборону в найближчі роки. Про це на брифінгу повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає агентство Reuters.

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Журналісти нагадали, що Польща та країни Балтії заявили минулого місяця, що вийдуть з конвенції через військову загрозу з боку Росії.

Вийшовши з договору 1997 року, Фінляндія, яка охороняє найдовший кордон НАТО з Росією, може знову почати накопичувати протипіхотні міни, щоб використати їх у разі потреби.

Орпо сказав, що для його країни немає безпосередньої військової загрози, але Росія становить довгострокову загрозу для всієї Європи.

"Вихід з Оттавської конвенції дасть нам можливість більш універсально підготуватися до змін у безпековому середовищі", – уточнив він.

Прем’єр Фінляндії додав, що країна також збільшить витрати на оборону щонайменше до 3% валового внутрішнього продукту до 2029 року.

ДОВІДКА Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення – міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня. Конвенція набрала чинності 1 березня 1999. Станом на 2022 рік 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них – Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році. Такі держави, як США, Китай і Росія не приєдналися до договору.

18 березня 2025 року міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі ухвалили спільну рекомендацію своїм країнам денонсувати Оттавську конвенцію 1997 року.

19 березня у Міноборони Польщі заявили, що Варшава має плани розмістити протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю в межах програми "Східний щит".