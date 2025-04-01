Финляндия планирует выйти из договора о противопехотных минах

Финляндия увеличит расходы на оборону по меньшей мере до 3% ВВП к 2029 году, заявил Петтери Орпо

Петтери Орпо (Фото: Ali Haider/EPA)

Финляндия, являющаяся членом НАТО, планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличит общие расходы на оборону в ближайшие годы. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что Польша и страны Балтии заявили в прошлом месяце, что выйдут из конвенции из-за военной угрозы со стороны России.

Выйдя из договора 1997 года, Финляндия, охраняющая самую длинную границу НАТО с Россией, может снова начать накапливать противопехотные мины, чтобы использовать их в случае необходимости.

Орпо сказал, что для его страны нет непосредственной военной угрозы, но Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей Европы.

"Выход из Оттавской конвенции позволит нам более универсально подготовиться к изменениям в среде безопасности", — уточнил он.

Премьер Финляндии добавил, что страна также увеличит расходы на оборону до 3% валового внутреннего продукта к 2029 году.

СПРАВКА Конвенция о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении – международное соглашение, направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. По состоянию на 2022 год 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них – Украина. Верховная Рада ратифицировала договор в 2005 году. Такие государства как США, Китай и Россия не присоединились к договору.

18 марта 2025 года министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли совместную рекомендацию своим странам денонсировать Оттавскую конвенцию 1997 года.

19 марта в Минобороны Польши заявили, что у Варшавы есть планы разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".