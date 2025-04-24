Президент Латвии одобрил закон о выходе из конвенции о запрещении противопехотных мин

Эдгарс Ринкевичс (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг, 24 апреля, одобрил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин. Об этом сообщил вещатель Delfi.

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Президент Латвии в официальном издании Latvijas Vēstnesis провозгласил закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

В приложении к закону отмечается, что за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции существенно изменилась региональная ситуация безопасности, а Россия, начав войну против Украины, явно продемонстрировала, что не уважает территориальные границы суверенных государств и международное право, включая принципы, изложенные в Уставе Организации Объединенных Наций.

"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ущемлять гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", — говорится в документе.

Авторы инициативы считают, что неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями.

В то же время в пояснительной записке отмечается, что Латвия по-прежнему обязуется свести к минимуму влияние военных операций на гражданское население и продолжит соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Сейм 16 апреля в окончательном чтении принял закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин. Инициативу поддержали 66 депутатов, 14 – высказались "против".

СПРАВКА. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении – международное соглашение, направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. По состоянию на 2022 год 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, в том числе Украина. Верховная Рада ратифицировала договор в 2005 году. Такие государства как США, Китай и Россия не присоединились к договору.

18 марта 2025 года министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли совместную рекомендацию своим странам денонсировать Оттавскую конвенцию 1997 года.

19 марта в Минобороны Польши заявили, что у Варшавы есть планы разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".