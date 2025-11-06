Piolitico: ЕС планирует ужесточить визовые правила для граждан России

Евросоюз хочет выдавать россиянам только лишь одноразовые визы. Ограничения также будут касаться российских дипломатов

Российский паспорт (Фото: Depositphotos)

Европейский Союз готовится ужесточить визовые правила для граждан России, почти полностью прекратив выдачу многократных шенгенских виз. Об этом сообщило издание Piolitico со ссылкой на трех европейских чиновников.

По новым правилам россияне в основном будут получать только одноразовые визы. Исключения возможны только по гуманитарным причинам или для лиц, имеющих также гражданство стран ЕС.

Евросоюз усложнил и повысил цену на получение виз для граждан России после начала полномасштабного вторжения в Украину, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима. Некоторые страны ЕС, в частности государства Балтии, полностью запретили или существенно ограничили въезд россиян на свою территорию.

Вопрос выдачи виз регулируется каждой из стран-членов. Поэтому Европейская комиссия не может ввести полный запрет на въезд российских туристов, но может усложнить процедуру.

По данным Комиссии, в 2024 году россиянам выдали более полумиллиона шенгенских виз. Это больше, чем в 2023 году, но значительно меньше, чем до начала полномасштабного вторжения – в частности, в 2019 году было выдано более 4 миллионов. Активнее всего визы россиянам сейчас выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.

Ожидается, что новые строгие правила станут частью более широкого пакета мер для уменьшения количества россиян, въезжающих в страны ЕС. Их должны официально принять и ввести на этой неделе.

Также в ЕС планируют ограничить передвижение российских дипломатов. Им придется заранее уведомлять государства о пересечении Шенгенской зоны. Это объясняют желанием противодействовать "росту враждебной разведывательной деятельности" Кремля.