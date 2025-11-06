Українська авіація уразила загарбників, які на відео встановили прапор РФ на одній з будівель у Вовчанську Харківської області 5 листопада. Про це повідомила 57 окрема мотопіхотна бригада ім. Костя Гордієнка, у чию смугу відповідальності входить місто.

За словами військових, заради пропагандистського відео група окупантів вилізла на один з будинків у Рубіжанському житловому масиві, "помахала своїм триколором", а після цього скупчилась у будівлі неподалік.

Звичайно, зазначають захисники, така "зухвала поведінка" не могла бути непоміченою – й по росіянах відпрацювала українська авіація.

"Що маємо в результаті? Черговий доказ, що російське командування не жаліє свій особовий склад і кидає їх на виконання безглуздих завдань, ціна яких – життя. Знаємо, на заміну цим любителям взяти участь у фільмуванні пропагандистських відео спрямують нових. Та і вони будуть знищені у Вовчанську", – підсумували у бригаді.

Вовчанськ – місто на півночі Харківщині. За даними українського проєкту Deepstate, більша частина міста під контролем захисників, частина окупована й частина у сірій зоні.

Мапа: Deepstate

