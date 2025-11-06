Украинская авиация поразила захватчиков, которые на видео установили флаг РФ на одном из зданий в Волчанске Харьковской области 5 ноября. Об этом сообщила 57 отдельная мотопехотная бригада им. Костя Гордиенко, в чью полосу ответственности входит город.

По словам военных, ради пропагандистского видео группа оккупантов вылезла на один из домов в Рубежанском жилом массиве, "помахала своим триколором", а после этого скопилась в здании неподалеку.

Конечно, отмечают защитники, такое "вызывающее поведение" не могло быть незамеченным – и по россиянам отработала украинская авиация.

"Что имеем в результате? Очередное доказательство, что российское командование не жалеет свой личный состав и бросает их на выполнение бессмысленных задач, цена которых – жизнь. Знаем, на замену этим любителям поучаствовать в съемках пропагандистских видео отправят новых. НО и они будут уничтожены в Волчанске", – подытожили в бригаде.

Волчанск – город на севере Харьковской области. По данным украинского проекта Deepstate, большая часть города под контролем защитников, часть оккупирована и часть в серой зоне.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate