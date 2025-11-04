Україна отримала понад 144 000 заявок від родин зниклих на війні окупантів

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Щодня сотні родин зниклих безвісти російських загарбників звертаються до проєкту "Хочу найти" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомила пресслужба Коордштабу.

Станом на початок листопада проєкт отримав 144 138 звернень. За оцінками Коордштабу, ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі родичі звертаються до проєкту.

Із самого початку повномасштабної війни російська влада повністю ігнорує втрати й велику кількість зниклих безвісти серед своїх військових. Тому росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту.

Так, лише у жовтні 2025 року надійшло 9243 заявки від родин окупантів. Це близько 300 звернень щодня.

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого. З початку роботи проєкту у січні 2024-го було підтверджено перебування 3017 російських військових в українському полоні, з яких 1922 вже обміняли.

У жовтні цього року проєкт підтвердив перебування в українському полоні 159 окупантів, рідні яких залишали заявки. Серед цих військовополонених – не лише росіяни, а й громадяни інших країн: Казахстану, Узбекистану, Білорусі та навіть Єгипту.