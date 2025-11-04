Украина получила более 144 000 заявок от семей пропавших на войне оккупантов
Ежедневно сотни семей пропавших без вести российских захватчиков обращаются в проект "Хочу найти" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба.
По состоянию на начало ноября проект получил 144 138 обращений. По оценкам Коордштаба, эта цифра значительно меньше реального количества пропавших без вести оккупантов, ведь не все родственники обращаются в проект.
С самого начала полномасштабной войны российские власти полностью игнорируют потери и большое количество пропавших без вести среди своих военных. Поэтому россияне вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных и обращаться к проекту.
Так, только в октябре 2025 года поступило 9243 заявки от семей оккупантов. Это около 300 обращений ежедневно.
Используя предоставленную в рамках проекта информацию, родственники получают возможность подтвердить статус пленного или погибшего. С начала работы проекта в январе 2024-го было подтверждено пребывание 3017 российских военных в украинском плену, из которых 1922 уже обменяли.
В октябре этого года проект подтвердил пребывание в украинском плену 159 оккупантов, родные которых оставляли заявки. Среди этих военнопленных – не только россияне, но и граждане других стран: Казахстана, Узбекистана, Беларуси и даже Египта.
- 26 мая глава СВР заявлял, что общий мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. Но реально подготовленных – 3 млн.
- В июле внешняя разведка сообщала, что контракт с российской армией ежедневно подписывают в среднем 1200 человек. За шесть месяцев в Вооруженные силы России удалось привлечь 200 000 так называемых добровольцев (контрактников).
