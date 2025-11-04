Украина получила более 144 000 заявок от семей пропавших на войне оккупантов

В октябре Украина подтвердила пребывание в плену 159 оккупантов, в частности граждан Египта, Казахстана, Узбекистана и Беларуси

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Ежедневно сотни семей пропавших без вести российских захватчиков обращаются в проект "Хочу найти" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба.

По состоянию на начало ноября проект получил 144 138 обращений. По оценкам Коордштаба, эта цифра значительно меньше реального количества пропавших без вести оккупантов, ведь не все родственники обращаются в проект.

С самого начала полномасштабной войны российские власти полностью игнорируют потери и большое количество пропавших без вести среди своих военных. Поэтому россияне вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных и обращаться к проекту.

Так, только в октябре 2025 года поступило 9243 заявки от семей оккупантов. Это около 300 обращений ежедневно.

Используя предоставленную в рамках проекта информацию, родственники получают возможность подтвердить статус пленного или погибшего. С начала работы проекта в январе 2024-го было подтверждено пребывание 3017 российских военных в украинском плену, из которых 1922 уже обменяли.

В октябре этого года проект подтвердил пребывание в украинском плену 159 оккупантов, родные которых оставляли заявки. Среди этих военнопленных – не только россияне, но и граждане других стран: Казахстана, Узбекистана, Беларуси и даже Египта.