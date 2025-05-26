Мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек – СВР
Общий мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек, однако действительно подготовленных среди них – в разы меньше. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Олег Иващенко в интервью Укринформу.
"В России проживает примерно 145 млн человек. Мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, двигающие экономику. Но реально подготовленных – 3 млн", – сказал он.
Иващенко подчеркнул, что с начала полномасштабной войны в России мобилизовано уже 1,3 млн, еще почти 1 млн – потери убитыми и ранеными.
В частности, по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 26 мая общие потери россиян составили 981 850 человек.
- В марте ГУР сообщило, что власти РФ привлекают россиян на войну против Украины, существенно увеличивая выплаты за первый контракт. С начала 2025-го в отдельных регионах РФ размер одноразовой выплаты увеличили до свыше 2 млн рублей.
- В то же время Россия реализует свою программу по дезинформации для противодействия мобилизации в Украине. По словам начальника ГУР Буданова, эта программа "работает серьезно и оказывает влияние на сознание населения".