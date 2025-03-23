РФ существенно увеличивает выплаты рекрутам, чтобы компенсировать некомплект в армии – ГУР
Власти РФ продолжают заманивать россиян на войну против Украины, при этом существенно увеличивая финансовые выплаты за подписание первого контракта. Об этом сообщает Главное управление разведки.
По данным ведомства, основной контингент таких "добровольцев" составляют люди в затруднительном положении и радикализованная молодежь, легко поддающаяся пропаганде.
С начала 2025 года в отдельных регионах РФ размер единовременной выплаты увеличили до более чем 2 млн рублей (более 988 000 грн), а в Самарской области предлагают почти 4 млн рублей (около 1 997 000 грн), отмечает ГУР.
По мнению разведки, такое регулярное увеличение финансовых бонусов является вынужденным шагом российского режима, свидетельствующим о сложностях с доукомплектованием подразделений.
"Власти государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", – отмечает ведомство.
- В октябре 2024-го ГУР сообщило, что, чтобы как можно дольше избегать общей мобилизации, Россия использует финансовый инструмент для замещения потерь личного состава во время войны против Украины.
- 21 марта 2025 года Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты потеряли более 900 000 военных убитыми и ранеными.