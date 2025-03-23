РФ существенно увеличивает выплаты рекрутам, чтобы компенсировать некомплект в армии – ГУР

Разведка считает, что властям РФ все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Власти РФ продолжают заманивать россиян на войну против Украины, при этом существенно увеличивая финансовые выплаты за подписание первого контракта. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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По данным ведомства, основной контингент таких "добровольцев" составляют люди в затруднительном положении и радикализованная молодежь, легко поддающаяся пропаганде.

С начала 2025 года в отдельных регионах РФ размер единовременной выплаты увеличили до более чем 2 млн рублей (более 988 000 грн), а в Самарской области предлагают почти 4 млн рублей (около 1 997 000 грн), отмечает ГУР.

По мнению разведки, такое регулярное увеличение финансовых бонусов является вынужденным шагом российского режима, свидетельствующим о сложностях с доукомплектованием подразделений.

"Власти государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", – отмечает ведомство.