Росія суттєво збільшує виплати рекрутам, аби компенсувати некомплект у військах – ГУР

Розвідка вважає, що владі РФ все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Влада РФ продовжує заманювати росіян на війну проти України, при цьому суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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За даними відомства, основний контингент таких "добровольців" становлять люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, котра легко піддається пропаганді.

З початку 2025 року в окремих регіонах РФ розмір одноразової виплати збільшили до понад 2 млн рублів (більш ніж 988 000 грн), а в Самарській області пропонують майже 4 млн рублів (близько 1 997 000 грн), наголошує ГУР.

На думку розвідки, таке регулярне збільшення фінансових бонусів є вимушеними кроком російського режиму, котрий свідчить про складнощі з доукомплектуванням підрозділів.

"Владі держави-агресора все важче знайти достатню кількість охочих воювати навіть за значні кошти", – зауважує відомство.