Підвищення виплат для новобранців РФ свідчить про зменшення охочих ставати окупантом – ГУР
Щоб якомога довше уникати загальної мобілізації, Росія використовує фінансовий інструмент для заміщення втрат особового складу під час війни проти України. Водночас підняття стартових виплат російським військовим свідчить про те, що охочих йти до армії РФ стає "дедалі менше", заявило Головне управління розвідки.
За даними відомства, у Москві "побоюються", що рішення про загальну мобілізацію загострить соціальне напруження та може призвести до небажаних протестів у великих містах.
ГУР додало: влітку та на початку осені 2024-го кремлівські технологи розпускали чутки, буцімто після муніципальних псевдовиборів 8 вересня у Росії одразу оголосять загальну мобілізацію – і у такий спосіб режим РФ вчергове тестував настрої свого населення, динаміка яких "не надто задовольняє вождів держави-агресора".
Отже, гроші наразі залишаються основним фактором, який дозволяє Росії зволікати з оголошенням загальної мобілізації, але постійне підняття стартових виплат за підписання контракту (у деяких регіонах вони вже сягають мільйонів рублів) свідчить про те, що вже "дедалі менше" охочих йти до окупаційної армії, заявила українська розвідка.
Ще однією проблемою росіян ГУР називає відсутність так званих ідейних солдатів серед маси окупантів – і тому на пунктах комплектування новобранцям російської армії видають спеціальні пропагандистські методички.
"У цих паперах для ідеологічної обробки наведено традиційні штампи про "підлий Захід і блок НАТО", "денацифікацію", "один народ" та іншу пропагандистську маячню про "захист Росії" під час війни в Україні", – додало відомство.
Загалом, за російськими оцінками, наявний фінансовий ресурс дозволятиме країні-агресору заміщувати свої втрати без загальної мобілізації щонайменше до кінця 2024 року, підсумувала воєнна розвідка.
- На LIGA.net є великий текст з розбором російського бюджету на 2025 рік – російська влада може отримати ще менше грошей від нафтогазового експорту на тлі зниження цін.
- Росія планує збільшити витрати на війну у 2025 році на 23% до 13,5 трлн рублів ($ 145,32 млрд) з 10,8 трлн рублів у 2024 році. Ці витрати становитимуть 32% від загального обсягу видатків бюджету наступного року.