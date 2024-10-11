Повышение выплат для новобранцев РФ говорит об уменьшении желающих идти в армию – ГУР

Имеющийся финансовый ресурс позволит России замещать свои потери без общей мобилизации по меньшей мере до конца 2024 года, заявила разведка

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Чтобы дольше избегать общей мобилизации, Россия использует финансовый инструмент для замещения потерь личного состава во время войны против Украины. В то же время поднятие стартовых выплат российским военным свидетельствует о том, что желающих идти в армию РФ становится "все меньше", заявило Главное управление разведки.

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По данным ведомства, в Москве "опасаются", что решение об общей мобилизации обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам в крупных городах.

ГУР добавило: летом и в начале осени 2024-го кремлевские технологи распускали слухи, будто после муниципальных псевдовыборов 8 сентября в России сразу объявят общую мобилизацию – и таким образом режим РФ в очередной раз тестировал настроения своего населения, динамика которых "не очень удовлетворяет вождей государства-агрессора".

Итак, деньги пока остаются основным фактором, позволяющим России затягивать объявление общей мобилизации, но постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта (в некоторых регионах они уже достигают миллионов рублей) свидетельствует о том, что уже "всё меньше" желающих идти в оккупационную армию, заявила украинская разведка

Еще одной проблемой россиян ГУР называет отсутствие так называемых идейных солдат среди массы оккупантов – и поэтому на пунктах комплектования новобранцам российской армии выдают специальные пропагандистские методички.

"В этих бумагах для идеологической обработки приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", "едином народе" и другой пропагандистский бред о "защите России" во время войны в Украине", – добавило ведомство.

В целом, по российским оценкам, имеющийся финансовый ресурс позволит стране-агрессору замещать свои потери без общей мобилизации по меньшей мере до конца 2024 года, подытожила военная разведка.