ГУР: Росія не виплачує "гробові" сім'ям знищених окупантів з Дагестану

У розвідці не виключають, що Москва може мати фінансові проблеми, через що немає виплат

Дагестанці в армії РФ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Родини вбитих у війні Росії проти України окупантів з Дагестану не отримують так звані "гробові" та іншу грошову компенсацію. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що йдеться про десятки родин вбитих військових з Дагестану, які брали участь у повномасштабній війні. Москва не виплачує родичам навіть гроші на поховання.

Також у ГУР повідомили, що влада Росії не видає заборговане грошове забезпечення дагестанців.

"Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів – так звані суб’єкти Федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для Кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України", – сказав представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Водночас у розвідці припустили, що проблеми із виплатами родичам загиблих дагестанців можуть бути пов'язані з кризою у бюджетно-фінансовій сфері Росії.

3 березня у ГУР повідомили, що Росія залучила понад 620 000 солдатів для війни проти України.

10 березня керівник розвідки Буданов заявив, що Росія вийшла на максимум свого виробництва і їй потрібна пауза у війні.