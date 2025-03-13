ГУР: Россия не выплачивает "гробовые" семьям уничтоженных окупантов из Дагестана

В разведке не исключают, что Москва может иметь финансовые проблемы, из-за чего нет выплат

Дагестанцы в армии РФ (Иллюстративное фото: ресурсы окупантов)

Семьи убитых в войне России против Украины оккупантов из Дагестана не получают так называемые "гробовые" и другую денежную компенсацию. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что речь идет о десятках семей убитых военных из Дагестана, участвовавших в полномасштабной войне. Москва не выплачивает родственникам даже деньги на погребение.

Также в ГУР сообщили, что власти России не выдают долги по денежному довольствию дагестанцев.

"Указанная ситуация в очередной раз иллюстрирует реальное отношение Москвы к порабощенным ею народам – так называемые субъекты Федерации, в частности на Северном Кавказе, не имеют никаких прав и нужны Кремлю исключительно как источник дешевой или бесплатной живой силы для мясных штурмов в геноцидной войне против Украины", – сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

В то же время в разведке предположили, что проблемы с выплатами родственникам погибших дагестанцев могут быть связаны с кризисом в бюджетно-финансовой сфере России.

3 марта в ГУР сообщили, что Россия привлекла более 620 000 солдат для войны против Украины.

10 марта руководитель разведки Буданов заявил, что Россия вышла на максимум своего производства, и ей нужна пауза в войне.