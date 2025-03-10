Россия вышла на максимум своего производства, ей нужна пауза в войне – Буданов

По словам руководителя ГУР, война против Украины обходится России почти в миллиард долларов в день

Кирилл Буданов (Фото: ЕРА/ROMAN PILIPEY)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что есть все признаки того, что России нужна пауза в войне. По его словам, враг достиг максимума своего производства.

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"Что значит, какие признаки, когда вы спрашиваете руководителя разведки? Да все признаки для этого есть, абсолютно все", – сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Во-первых, как отметил Буданов, Россия вышла на максимум своего производства и не может выработать больше, чем сейчас.

Кроме этого, пауза нужна, потому что один день войны против Украины стоит России "чуть меньше миллиарда долларов". А это, по словам руководителя ГУР, 41% официального бюджета страны-оккупанта.

"Россия тратит свои средства. У нас есть партнеры в этом плане, а они собственные средства тратят", – подчеркнул Буданов.