Россия вышла на максимум своего производства, ей нужна пауза в войне – Буданов
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что есть все признаки того, что России нужна пауза в войне. По его словам, враг достиг максимума своего производства.
"Что значит, какие признаки, когда вы спрашиваете руководителя разведки? Да все признаки для этого есть, абсолютно все", – сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Во-первых, как отметил Буданов, Россия вышла на максимум своего производства и не может выработать больше, чем сейчас.
Кроме этого, пауза нужна, потому что один день войны против Украины стоит России "чуть меньше миллиарда долларов". А это, по словам руководителя ГУР, 41% официального бюджета страны-оккупанта.
"Россия тратит свои средства. У нас есть партнеры в этом плане, а они собственные средства тратят", – подчеркнул Буданов.
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