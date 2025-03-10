Росія вийшла на максимум свого виробництва, їй потрібна пауза у війні – Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що є усі ознаки того, що Росії потрібна пауза у війні. За його словами, ворог досяг максимуму свого виробництва.
"Що значить, які ознаки, коли ви питаєте керівника розвідки? Так всі ознаки для цього є, абсолютно всі", – сказав він у відповідь на запитання журналістів.
По-перше, як зазначив Буданов, Росія вийшла на максимум свого виробництва і не може виробити більше, ніж зараз.
Окрім цього, пауза потрібна, бо один день війни проти України коштує Росії "трохи менше мільярда доларів". А це, за словами керівника ГУР, 41% від офіційного бюджету країни-окупанта.
"Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають", – підкреслив Буданов.
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