Мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб – СЗР
Загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб, проте справді підготовлених серед них – у рази менше. Про це розповів очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.
"У Росії проживає приблизно 145 млн осіб. Мобілізаційний ресурс становить 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених – 3 млн", – сказав він.
Іващенко наголосив, що від початку повномасштабної війни в Росії мобілізовано вже 1,3 млн, ще майже 1 млн – втрати вбитими та пораненими.
Зокрема, за даними Генштабу Збройних Сил України станом на 26 травня загальні втрати росіян становили 981 850 осіб.
- У березні ГУР повідомило, що влада РФ заманює росіян на війну проти України, суттєво збільшуючи виплати за перший контракт. З початку 2025-го в окремих регіонах РФ розмір одноразової виплати збільшили до понад 2 млн рублів, а в Самарській області пропонують майже 4 млн рублів.
- Водночас із цим Росія реалізує свою програму із дезінформації для протидії мобілізації в Україні. Як визнав начальник ГУР Буданов, ця програма "працює серйозно і має вплив на свідомість населення".