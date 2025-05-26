Мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб – СЗР

Очільник СЗР Іващенко наголосив, що ці 25 млн – це зокрема і трудові ресурси, які потрібні російській економіці

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб, проте справді підготовлених серед них – у рази менше. Про це розповів очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

"У Росії проживає приблизно 145 млн осіб. Мобілізаційний ресурс становить 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених – 3 млн", – сказав він.

Іващенко наголосив, що від початку повномасштабної війни в Росії мобілізовано вже 1,3 млн, ще майже 1 млн – втрати вбитими та пораненими.

Зокрема, за даними Генштабу Збройних Сил України станом на 26 травня загальні втрати росіян становили 981 850 осіб.