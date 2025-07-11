Ежедневно в армии России появляется 1200 новых контрактников. Это почти покрывает потери

За первое полугодие 2025 года Россия привлекла в свою армию 200 000 человек, из которых 25% – спецконтингент, сообщили во внешней разведке

Российские военные (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Контракт с российской армией ежедневно подписывают в среднем 1200 человек. Это позволяет набирать более 30 000 военных ежемесячно и несколько сотен тысяч – за полгода, сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net. Приблизительно на таком же уровне и потери россиян в течение 2025 года, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"По нашим оценкам, контракт с российской армией ежедневно подписывают в среднем около 1200 человек", – сообщили в СВР.

Это позволяет набирать в оккупационную армию от 33 000 до 35 000 людей каждый месяц.

За первые шесть месяцев 2025 года в Вооруженные силы России удалось привлечь около 200 000 так называемых добровольцев (контрактников).

Такие темпы обеспечиваются высокими единовременными выплатами за подписание контракта (в отдельных регионах они достигают $40 000), масштабной информационно-агитационной кампанией и социальными гарантиями со стороны государства (дополнительные выплаты, получение земельных участков, социальный лифт и т.п.).

В СВР утверждают, что около 25% (50 000 лиц) из них – спецконтингент (осужденные, подсудимые, подследственные, поднадзорные). В эту долю также входят наемники из других государств (стран СНГ, Центральной Азии и Африки, Китая и т.п.).

Теперь темпы мобилизации практически соответствуют прошлогодним, добавили в разведке.

Ежедневные сведения Генштаба свидетельствуют, что в последние дни россияне в среднем теряют более 1000 оккупантов убитыми и ранеными (за 10 июля – 1040, 9-е – 1011, 8-е – 1050, 7-е – 1070).

По состоянию на 4 июня потери врага за 2025 год превысили 200 000 человек. Ежесуточно в среднем – 1286 человек. В тот день общие потери россиян за время большой войны достигли 1 млн человек.

Чуть больше чем за месяц, по состоянию на 11 июля, добавилось еще примерно 31 000 убитых и раненых россиян.

30 января ГУР сообщало, что в 2025 году Россия планирует мобилизовать не менее 126 000 солдат из "спецконтингента".

26 мая глава СВР заявлял, что общий мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. Но реально подготовленных – 3 млн.