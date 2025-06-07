Россия в оккупации заставляет студентов с долгами мобилизоваться в армию – ЦПД

Студентам угрожают отчислением, если они не согласятся

Мобилизация в оккупации (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Российские оккупанты на захваченных территориях прибегают к новым методам принудительной мобилизации – заставляют студентов подписывать контракты на службу. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Речь идет о студентах, имеющих академическую задолженность. В обмен на службу в российской армии им обещают якобы сохранить место обучения и закрыть академическую задолженность. В то же время, если они не согласятся на такие условия добровольно, студентам угрожают отчислением и принудительной мобилизацией.

В ЦПД отметили, что такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права.

"Население оккупированной территории не может быть вынуждено участвовать в военных действиях против своего государства – это квалифицируется как нарушение прав человека и суверенитета оккупированной страны", – говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что Россия систематически использует уязвимые группы населения в оккупации для пополнения потерь собственной армии. В частности, оккупанты мобилизуют задержанных, которым угрожают заключением.