Россия в оккупации заставляет студентов с долгами мобилизоваться в армию – ЦПД
Российские оккупанты на захваченных территориях прибегают к новым методам принудительной мобилизации – заставляют студентов подписывать контракты на службу. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Речь идет о студентах, имеющих академическую задолженность. В обмен на службу в российской армии им обещают якобы сохранить место обучения и закрыть академическую задолженность. В то же время, если они не согласятся на такие условия добровольно, студентам угрожают отчислением и принудительной мобилизацией.
В ЦПД отметили, что такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права.
"Население оккупированной территории не может быть вынуждено участвовать в военных действиях против своего государства – это квалифицируется как нарушение прав человека и суверенитета оккупированной страны", – говорится в сообщении.
В Центре подчеркнули, что Россия систематически использует уязвимые группы населения в оккупации для пополнения потерь собственной армии. В частности, оккупанты мобилизуют задержанных, которым угрожают заключением.
- 28 мая ГУР сообщало, что российские офицеры учат толковать наколки мобилизованных заключенных и обращаться с "авторитетами".