Росія в окупації змушує студентів з боргами мобілізуватися в армію – ЦПД
Російські окупанти на захоплених територіях вдаються до нових методів примусової мобілізації – змушують студентів підписувати контракти на службу. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Йдеться про студентів, які мають академічну заборгованість. В обмін на службу в російській армії їм обіцяють нібито зберегти місце навчання та закрити академічну заборгованість. Водночас якщо вони не погодяться на такі умови добровільно, студентам погрожують відрахуванням та примусовою мобілізацією.
В ЦПД зазначили, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
"Населення окупованої території не може бути змушене брати участь у військових діях проти своєї держави – це кваліфікується як порушення прав людини та суверенітету окупованої країни", – йдеться в повідомленні.
В Центрі наголосили, що Росія систематично використовує вразливі групи населення в окупації задля поповнення втрат власної армії. Зокрема, окупанти мобілізують затриманих, яким загрожують ув’язненням.
- 28 травня ГУР повідомляло, що російських офіцерів навчають тлумачити наколки мобілізованих в'язнів та поводитись з "авторитетами".