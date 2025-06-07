Росія в окупації змушує студентів з боргами мобілізуватися в армію – ЦПД

Студентам погрожують відрахуванням, якщо вони не погодяться

Мобілізація в окупації (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Російські окупанти на захоплених територіях вдаються до нових методів примусової мобілізації – змушують студентів підписувати контракти на службу. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Йдеться про студентів, які мають академічну заборгованість. В обмін на службу в російській армії їм обіцяють нібито зберегти місце навчання та закрити академічну заборгованість. Водночас якщо вони не погодяться на такі умови добровільно, студентам погрожують відрахуванням та примусовою мобілізацією.

В ЦПД зазначили, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Населення окупованої території не може бути змушене брати участь у військових діях проти своєї держави – це кваліфікується як порушення прав людини та суверенітету окупованої країни", – йдеться в повідомленні.

В Центрі наголосили, що Росія систематично використовує вразливі групи населення в окупації задля поповнення втрат власної армії. Зокрема, окупанти мобілізують затриманих, яким загрожують ув’язненням.