Російських офіцерів навчають тлумачити наколки мобілізованих та поводитись з "авторитетами" – ГУР

Мобілізація в Росії (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Офіцерів російської армії вчать правил поводження з тюремним контингентом через те, що зростає кількість мобілізованих в'язнів. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Зазначається, що в РФ ініціювали масштабну кампанію з "адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом". У військових підрозділах поширюють методичні матеріали, які створені для проведення "виховної роботи" з в'язнями.

Зокрема, замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та тюремну ієрархію, пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо.

"Автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: звичні механізми управління в таких колективах не діють, тож для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів окремий підхід", – зазначають в ГУР.

Збільшення кількості в'язнів серед військових армії РФ призвело також до збільшення кількості внутрішніх конфліктів і навіть збройних сутичок між самими "зеками" та іншими групами військових.

"Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора", – резюмували в розвідці.