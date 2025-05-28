Російських офіцерів навчають тлумачити наколки мобілізованих та поводитись з "авторитетами" – ГУР
Офіцерів російської армії вчать правил поводження з тюремним контингентом через те, що зростає кількість мобілізованих в'язнів. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Зазначається, що в РФ ініціювали масштабну кампанію з "адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом". У військових підрозділах поширюють методичні матеріали, які створені для проведення "виховної роботи" з в'язнями.
Зокрема, замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та тюремну ієрархію, пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо.
"Автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: звичні механізми управління в таких колективах не діють, тож для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до в’язнів окремий підхід", – зазначають в ГУР.
Збільшення кількості в'язнів серед військових армії РФ призвело також до збільшення кількості внутрішніх конфліктів і навіть збройних сутичок між самими "зеками" та іншими групами військових.
"Ця кампанія з перевиховання російських офіцерів засвідчує поглиблення криміналізації армії держави-агресора", – резюмували в розвідці.
- 2 січня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що станом на листопад 2024-го Росія залучила для участі у війні проти України від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання в тюрмах.
- 30 січня в ГУР повідомляли, що у 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 126 000 солдатів зі "спецконтингенту".
- 26 травня в Службі зовнішньої розвідки повідомили, що мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб.