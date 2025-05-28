Офицеров РФ учат толковать наколки мобилизованных и обращаться с "авторитетами" – ГУР

Мобилизация в России (Иллюстративное фото: ресурсы окупантов)

Офицеров российской армии учат правилам обращения с тюремным контингентом из-за того, что растет количество мобилизованных заключенных. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Отмечается, что в РФ инициировали масштабную кампанию по "адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом". В военных подразделениях распространяют методические материалы, созданные для проведения "воспитательной работы" с заключенными.

В частности, замполитов учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички и тюремную иерархию, объясняют правила поведения с "авторитетами" и т.д.

"Авторы правил обращения с бандитами в рядах российской армии признают: привычные механизмы управления в таких коллективах не действуют, так что для построения дисциплины российские командиры должны искать к заключенным отдельный подход", – отмечают в ГУР.

Увеличение числа заключенных среди военных армии РФ привело также к увеличению количества внутренних конфликтов и даже вооруженных столкновений между самими "зеками" и другими группами военных

"Эта кампания по перевоспитанию российских офицеров свидетельствует об углублении криминализации армии государства-агрессора", – резюмировали в разведке.