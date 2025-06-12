Потери армии России растут с каждым годом. Генштаб назвал три самых "урожайных" дня

Генштаб напомнил о трех днях – все в 2024 году, – когда ежесуточные потери оккупантов переваливали за 2000

Кладбище вагнеровцев (Фото: ресурсы оккупантов)

В день, когда общие российские потери убитыми и ранеными перевалили за 1 млн, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику по годам.

В сводке от 12 июня сказано, что потери РФ в живой силе составляют 1 000 340 оккупантов.

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Генштаб уточнил, что из них более 628 000 – только за последние полтора года.

За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 человек (в среднем 340 человек за сутки).

За 2023 год потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 за сутки).

За 2024 год – 430 790 человек (в среднем 1177 за сутки).

В 2025 году, по состоянию на 4 июня, потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году враг терял 1286 человек за сутки.

Впервые Генштаб обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных оккупантах и 200 пленных.

2 марта общие потери личного состава российских войск выросли до 5840 человек – за сутки была подтверждена ликвидация 130 военных.

А уже 3 марта после уточнения данных потери врага составляли 9000 человек.

Генштаб отметил самые результативные дни по количеству уничтоженной живой силы противника:

→ 28 ноября 2024 года – за сутки потери оккупантов составили 2030 человек;

→ 19 декабря 2024 года – 2200 оккупантов;

→ 29 декабря 2024 года – 2010 оккупантов.