Втрати армії Росії зростають з кожним роком. Генштаб назвав три "найврожайніші" дні

Генштаб нагадав про три дні – всі у 2024 році, – коли щодобові втрати окупантів перевалювали за 2000

Кладовище вагнерівців (Фото: ресурси окупантів)

У день, коли загальні російські втрати вбитими та пораненими перевалили за 1 млн, Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив статистику за роками.

У зведенні від 12 червня йдеться, що втрати РФ у живій силі складають 1 000 340 окупантів.

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Генштаб уточнив, що з них понад 628 000 – лише за останні півтора року.

За 2022 рік окупанти втратили 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу).

За 2023 рік втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу).

За 2024 рік – 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

У 2025 році, станом на 4 червня, втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому, в цьому році, ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Вперше Генштаб оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

2 березня загальні втрати особового складу російських військ зросли до 5840 осіб – за добу було підтверджено ліквідацію 130 військових.

А вже 3 березня, після уточнення даних, втрати ворога становили 9000 осіб.

Генштаб відзначив найрезультативніші дні за кількістю знищеної живої сили противника:

→ 28 листопада 2024 року – за добу втрати окупантів склали 2030 осіб;

→ 19 грудня 2024 року – 2200 окупантів;

→ 29 грудня 2024 року – 2010 окупантів.