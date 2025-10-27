Россия в 2025 году потеряла почти столько же военных, сколько мобилизовала – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Безвозвратные и санитарные потери России в войне в 2025 году составили 346 00 военных, почти столько же за это время было мобилизовано оккупантов. Об этом в интервью медиа Axios сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские генералы сообщили ему, что Россия потеряла 346 000 солдат убитыми и ранеными с начала текущего года.

Он уточнил, что это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время.

Также Зеленский опроверг заявления о том, что Россия якобы достигает успехов на передовой. Он сказал, что четко дал президенту США Дональду Трампу понять, что они ошибочны. Зеленский добавил, что американская разведка также показала – "никто сейчас не побеждает на поле боя".

По словам президента, украинская разведка узнала, что российский диктатор Владимир Путин хвастался, что полностью оккупирует Донбасс до 15 октября, однако этот срок истек.

"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних двух-трех месяцев", — заявил Зеленский.