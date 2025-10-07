Кремль боится, что возвращение оккупантов с фронта может угрожать режиму Путина – разведка

Мобилизация в РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В России беспокоятся из-за того, что возвращение с войны против Украины десятков тысяч оккупантов и бывших заключенных спровоцирует всплеск преступности и социальную дестабилизацию. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По их данным, ситуацию сравнивают с 1990-ми годами, когда ветераны афганской войны создавали банды и мафиозные группировки. Российские власти якобы признают, что и сейчас демобилизация солдат может принести "серьезные внутренние риски".

"По оценкам Кремля, ветераны могут стать катализатором криминальной и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную вокруг личной лояльности Путину", – сообщают в СВР.

Отмечается, что вопрос не только в психологических травмах, полученных на фронте, или криминальном прошлом значительной части военных. Катализатором может стать резкий контраст между фронтовыми выплатами и уровнем мирной жизни – зарплата и бонусы оккупантов в несколько раз превышают средние доходы по стране.

"Вернувшись к реальности низких зарплат и разрушенной экономики, ветераны могут превратиться в источник социального взрыва", – говорят в разведке.

Ситуация осложняется и тем, что к войне против Украины привлечены десятки тысяч осужденных. По данным российской службы исполнения наказаний, было мобилизовано от 120 000 до 180 000 заключенных. Значительная часть из них уже вернулись в российские города, где растет количество тяжких преступлений с участием лиц со статусом военнослужащих.

По данным внешней разведки, с 2023 года в военные суды поступило не менее 989 дел по статьям об убийствах и тяжких избиениях, повлекших смерть. Также возросло и количество приговоров по этим статьям: в 2022 году – 38, в 2023-м – уже 266, в 2024-м – 346, а только за девять месяцев 2025 года суды рассмотрели 377 новых дел.

Власти РФ реагируют на это тем, что усиливают репрессивные механизмы. В частности, службе исполнения наказаний разрешили шире применять спецсредства против заключенных – от дубинок и электрошокеров до собак и водометов. Формально, это сделано якобы для "защиты персонала", а фактически – чтобы иметь возможность контролировать заключенных, которые становятся все более агрессивными.

"Возвращение с фронта людей, которые привыкли к насилию и безнаказанности, может обернуться для кремля новой внутренней войной. Если в начале именно эти ветераны были опорой режима, то со временем именно они могут стать силой, которая развалит россию изнутри", – отметили в разведке.