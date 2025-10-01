МИД протестует против "осеннего призыва" в РФ – призвало мужчин в оккупации сдаваться ВСУ

Россия хочет мобилизовать за три месяца 135 000 человек, в том числе и в оккупированных регионах Украины

Российская армия (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Украина выражает решительный протест в связи с так называемым "осенним призывом", который объявила Россия с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Украинцев в оккупации призвали избегать этого процесса, заявило министерство иностранных дел.

Враг планирует набрать 135 000 мужчин в армию. В частности, и на временно оккупированных территориях Украины: в Крыму и частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В МИД подчеркнули, что это нарушает международно-правовые обязательства, в частности статью 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"[Статья] категорически запрещает государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся на территории под его контролем, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Принуждение к службе в армии государства-оккупанта является военным преступлением и не останется безнаказанным", – говорят в министерстве.

Отмечается, что Кремль "обязательно использует" новобранцев как "пушечное мясо" в войне против Украины, тем самым подвергая их смертельной опасности. В МИД подчеркнули, что призывники-россияне имеют полное право не выполнять и саботировать "преступный указ" диктатора РФ Владимира Путина. А украинцев призывают сдаваться Силам обороны в случае принудительной мобилизации.

"В связи с этим, призываем украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, всячески избегать этого преступного "призыва". В случае привлечения к войне против Украины, призываем воспользоваться возможностью спасения благодаря проекту "Хочу жить" и добровольно сдаться Силам обороны Украины", – говорится в заявлении.

Также МИД обратился к украинцам, проживающим на "исторических украинских землях" – Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей России с просьбой вспомнить свои "корни" и не участвовать в войне против "родины своих предков".

Представителям коренных народов РФ напомнили, что вторжение России в Украину – не их война, а Москвы.

"Москва бросает вас на захват украинских земель так, как сама когда-то захватила ваши земли, и массово вас убивает, чтобы на ваших землях жили другие", – отметили в дипломатическом ведомстве.

Министерство отметило, что Украина продолжает документировать все нарушения норм международного права Россией. Доказательства будут использованы для привлечения российского военно-политического руководства к ответственности. МИД призвал мировое сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ.