Україна протестує проти "осіннього призову" в РФ та закликає чоловіків в окупації здаватися ЗСУ

Росія хоче мобілізувати за три місяці 135 000 осіб, у тому числі і в окупованих регіонах України

Російська армія (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Україна висловлює рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом", який оголосила Росія з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Українців в окупації закликали уникати цього процесу, заявило міністерство закордонних справ.

Ворог планує набрати 135 000 чоловіків до війська. Зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України: в Криму та частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У МЗС наголосили, що це порушує міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"[Стаття] категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах. Примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним", – кажуть в міністерстві.

Зазначається, що Кремль "обов'язково використає" новобранців як "гарматне м’ясо" у війні проти України, тим самим наражаючи їх на смертельну небезпеку. У МЗС наголосили, що призовники-росіяни мають повне право не виконувати та саботувати "злочинний указ" диктатора РФ Володимира Путіна. А українців закликають здаватися Силам оборони у разі примусової мобілізації.

"У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову". У разі залучення до війни проти України, закликаємо скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України", – йдеться у заяві.

Також МЗС звернулося до українців, які мешкають на "історичних українських землях" – Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Росії із проханням згадати своє "коріння" та не брати участі у війні проти "батьківщини своїх предків".

Представникам корінних народів РФ нагадали, що вторгнення Росії до України – не їхня війна, а Москви.

"Москва кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші", – наголосили в дипломатичному відомстві.

Міністерство зазначило, що Україна продовжує документувати всі порушення норм міжнародного права Росією. Докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності. МЗС закликало світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на РФ.