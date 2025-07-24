В Росії хочуть "карати" неодружених чоловіків відправленням на фронт – зовнішня розвідка

Як зазначили в розвідці, "карати" пропонують у разі, якщо певний термін чоловік не ходить на побачення

Солдат армії РФ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

В Росії депутати Держдуми розглядають пропозицію "карати" чоловіків, які не створюють сім'ю, виправними роботами або відправленням на війну. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Активісти" пропонують вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого "чорного списку Міністерства внутрішніх справ". Каральні міри пропонують запроваджувати у разі, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців.

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Як зазначили у розвідці, це один зі шляхів вирішення демографічної кризи в Росії, яку влада намагається приховати, обмеживши доступ до статистики народжуваності, смертності та старіння.

"Ця криза не лише підриває економічну стабільність країни, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем", – кажуть у розвідці.

Цю кризу поглиблює і "провальна" міграційна політика, адже РФ залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів, щоб ліквідувати дефіцит робочої сили. Однак насправді прагне використовувати їх для поповнення армії у війні проти України.

"Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють проблему", – зазначили у СЗР.

Ще одна тенденція у Росії – залучення до роботи у військово-промисловому комплексі неповнолітніх. Вони допомагають виготовляти, зокрема, дрони, які використовуються у війні проти Україн.

"Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян", – резюмували в розвідці.