Росія почала інформаційну спецоперацію проти України на тлі протестів – зовнішня розвідка

Для цього Кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу

Протест (Фото: Суспільне)

Російський режим почав масштабну інформаційну операцію проти України, використавши тему "антикорупційних протестів". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідка зазначає, що крім федеральних ресурсів, кремль активно залучає пул підконтрольних медіа, блогерів, інфлюенсерів у країнах Заходу.

До здійснення інформаційного впливу вже залучені закордонні можливості всіх російських спецслужб.

Російські пропагандистські майданчики подають зміни в антикорупційному законодавстві як "антиамериканський переворот" та спробу "мінімізації впливу Заходу всередині політичної системи України". Це супроводжується масштабуванням наративу про глибоку кризу українського суспільства, повідомляє СЗР.

Для надання авторитетності цим заявам росіяни виривають із контексту та викривлено інтерпретують коментарі західних дипломатів, політиків та журналістів.

"Це подається як свідчення розчарування країн Заходу проведенням українських реформ, загроза можливого запровадження санкцій і втрати Україною безвізу. Для посилення ефекту маніпулятивно спотворюється відеоконтент із протестних заходів", – зазначає розвідка.

Керівник СЗР України Олег Іващенко застеріг українців від підігрування російській пропаганді та підкреслив, що Україна зараз повинна бути єдиною, оскільки рівень загрози від росіян тільки зростає.

"Маємо памʼятати, що головне джерело небезпеки – це Росія, яка, не змігши завоювати нашу державу, прагне посіяти розбрат і підірвати Україну зсередини. Агресор використовував і використовуватиме найменший привід для руйнування нашої єдності та дискредитації України, насамперед на міжнародній арені", – зазначив він.