РФ начала информационную спецоперацию против Украины на фоне протестов – внешняя разведка

Для этого Кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров, инфлюенсеров в странах Запада

Протест (Фото: Суспильне)

Российский режим начал масштабную информационную операцию против Украины, используя тему "антикоррупционных протестов". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Разведка отмечает, что помимо федеральных ресурсов, Кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блогеров и инфлюенсеров в странах Запада.

Для осуществления информационного воздействия уже задействованы зарубежные возможности всех российских спецслужб.

Российские пропагандистские площадки преподносят изменения в антикоррупционном законодательстве как "антиамериканский переворот" и попытку "минимизировать влияние Запада внутри политической системы Украины". Это сопровождается распространением нарратива о глубоком кризисе украинского общества, сообщает СВР.

Для придания авторитетности этим заявлениям россияне вырывают из контекста и искаженно интерпретируют комментарии западных дипломатов, политиков и журналистов.

"Это преподносится как свидетельство разочарования стран Запада в проведении украинских реформ, угроза возможного введения санкций и потери Украиной безвизового режима. Для усиления эффекта манипулятивно искажается видеоконтент с протестных мероприятий", – отмечает разведка.

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко предостерег украинцев от подыгрывания российской пропаганде и подчеркнул, что Украина сейчас должна быть единой, поскольку уровень угрозы со стороны россиян только растет.

"Мы должны помнить, что главным источником опасности является Россия, которая, не сумев завоевать нашу страну, стремится посеять раздор и подорвать Украину изнутри. Агрессор использовал и будет использовать любой повод для разрушения нашего единства и дискредитации Украины, прежде всего на международной арене", – отметил он.