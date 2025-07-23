Разведка: Россия готовит провокации на фоне протестов из-за закона о НАБУ и САП

Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада, предупреждает украинская разведка

Митинг (Фото: страница Маси Найема в Facebook)

Россия, в частности, ее спецслужбы и пропагандистские ресурсы, активно изучают внутреннюю ситуацию в Украине, чтобы использовать протестные настроения, связанные с принятием Закона №12414. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада в вооруженной борьбе с агрессором.

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В то же время внутри страны Россия стремится использовать общественное недовольство для максимального обострения ситуации. Кремль использует имеющиеся инструменты влияния, в том числе информационные ресурсы, для повышения протестной активности, усиления поляризации и дестабилизации украинского общества.

"Украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор всеми способами пытается разрушить наше государство", – говорится в заявлении ГУР.

В среду, 23 июля, в Telegram-канале Bihus.Info появился анонс о проведении акций протеста против закона о лишении НАБУ и САП независимости в 14 городах Украины. Это будет второй день протестов – вечером 22 июля они прошли в Киеве, Днепре и Львове.