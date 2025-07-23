Разведка: Россия готовит провокации на фоне протестов из-за закона о НАБУ и САП
Россия, в частности, ее спецслужбы и пропагандистские ресурсы, активно изучают внутреннюю ситуацию в Украине, чтобы использовать протестные настроения, связанные с принятием Закона №12414. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада в вооруженной борьбе с агрессором.
В то же время внутри страны Россия стремится использовать общественное недовольство для максимального обострения ситуации. Кремль использует имеющиеся инструменты влияния, в том числе информационные ресурсы, для повышения протестной активности, усиления поляризации и дестабилизации украинского общества.
"Украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор всеми способами пытается разрушить наше государство", – говорится в заявлении ГУР.
В среду, 23 июля, в Telegram-канале Bihus.Info появился анонс о проведении акций протеста против закона о лишении НАБУ и САП независимости в 14 городах Украины. Это будет второй день протестов – вечером 22 июля они прошли в Киеве, Днепре и Львове.
- Утром 21 июля СБУ и Офис генпрокурора начали массовые обыски у сотрудников НАБУ, а затем двум высокопоставленным чиновникам сообщили о подозрении в связях с Россией. Параллельно с этим Государственное бюро расследований вручило уведомления о подозрении трем должностным лицам НАБУ в связи с авариями, которые произошли в 2021 и 2023 годах. Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения государственной тайны в САП.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. В тот же день его подписал президент Зеленский, который впоследствии отметил, что органы будут продолжать свою работу, но их нужно очистить от российского влияния.
- На пресс-конференции 22 июля глава СБУ Малюк и генеральный прокурор Кравченко заявили, что серия обысков в НАБУ не имеет политической подоплеки, передала с места событий корреспондентка LIGA.net.
- Также глава СБУ подчеркнул, что сравнивать Зеленского с Януковичем на фоне обысков в НАБУ неуместно. Он отметил, что не позволит пророссийской публике оставаться безнаказанной в украинском тылу.
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