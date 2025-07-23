Розвідка: Росія готує провокації на тлі протестів через закон про НАБУ і САП

Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу, попереджає українська розвідка

Мітинг (Фото: Facebook-акаунт Масі Найєма)

Росія, зокрема її спецслужби та пропагандистські ресурси, активно вивчають внутрішню ситуацію в Україні, щоб використати протестні настрої, пов’язані з ухваленням Закону №12414. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

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Водночас всередині країни Росія прагне скористатися суспільним невдоволенням для максимального загострення ситуації. Кремль використовує наявні інструменти впливу, зокрема інформаційні ресурси, для підняття протестної активності, посилення поляризації та хаотизації українського суспільства.

"Українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу", – йдеться в заяві ГУР.

В середу, 23 липня, в Telegram-каналі Bihus.Info з’явився анонс щодо проведення акцій протесту проти закону про позбавлення НАБУ та САП незалежності у 14 містах України. Це буде другий день протестів – увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові.

Це буде другий день протестів, увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові.