Розвідка: Росія готує провокації на тлі протестів через закон про НАБУ і САП
Росія, зокрема її спецслужби та пропагандистські ресурси, активно вивчають внутрішню ситуацію в Україні, щоб використати протестні настрої, пов’язані з ухваленням Закону №12414. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.
Водночас всередині країни Росія прагне скористатися суспільним невдоволенням для максимального загострення ситуації. Кремль використовує наявні інструменти впливу, зокрема інформаційні ресурси, для підняття протестної активності, посилення поляризації та хаотизації українського суспільства.
"Українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу", – йдеться в заяві ГУР.
В середу, 23 липня, в Telegram-каналі Bihus.Info з’явився анонс щодо проведення акцій протесту проти закону про позбавлення НАБУ та САП незалежності у 14 містах України. Це буде другий день протестів – увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові.
Це буде другий день протестів, увечері 22 липня їх провели у Києві, Дніпрі та Львові.
- Уранці 21 липня СБУ й Офіс генпрокурора почали масові обшуки у працівників НАБУ, а згодом повідомили двом топпосадовцям про підозру у зв'язках із Росією. Паралельно з цим Держбюро розслідувань вручило підозри трьом посадовцям НАБУ за аварії, що сталися у 2021-му та 2023 році. Також СБУ почала позапланову перевірку дотримання держтаємниці у САП.
- 22 липня Верховна Рада підтримала закон, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. Того самого дня його підписав президент Зеленський, який згодом зазначив, що органи й далі працюватимуть, але їх треба очистити від російського впливу.
- На пресконференції 22 липня голова СБУ Малюк та генпрокурор Кравченко заявили, що серія обшуків у НАБУ не має політичного підґрунтя, передала з місця кореспондентка LIGA.net.
- Також керівник СБУ наголосив, що порівнювати Зеленського з Януковичем на тлі обшуків у НАБУ недоречно. Він зазначив, що не дозволить проросійській публіці бути недоторканною в українському тилу.
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