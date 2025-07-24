Как отметили в разведке, "наказывать" предлагают в случае, если определенный срок мужчина не ходит на свидания

Солдат армии РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В России депутаты Госдумы рассматривают предложение "наказывать" мужчин, которые не создают семью, исправительными работами или отправкой на войну. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Активисты" предлагают вносить холостых мужчин, которые не делают попыток создать семью, в так называемый "черный список министерства внутренних дел". Карательные меры предлагают вводить в случае, если не будет свиданий в течение трех месяцев.

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Как отметили в разведке, это один из путей решения демографического кризиса в России, который власти пытаются скрыть, ограничив доступ к статистике рождаемости, смертности и старения.

"Этот кризис не только подрывает экономическую стабильность страны, но и толкает власть к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем", – говорят в разведке.

Этот кризис углубляет и "провальная" миграционная политика, ведь РФ зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов, чтобы ликвидировать дефицит рабочей силы. Однако на самом деле стремится использовать их для пополнения армии в войне против Украины.

"Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усложняют проблему", – отметили в СВР.

Еще одна тенденция в России – привлечение к работе в военно-промышленном комплексе несовершеннолетних. Они помогают изготавливать, в частности, дроны, которые используются в войне против Украины.

"Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", – резюмировали в разведке.